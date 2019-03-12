Ансамбль имени Александрова с триумфом выступил в Анкаре

АНКАРА, 13 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова с триумфальным успехом состоялся во вторник вечером в турецкой столице, передает корреспондент ТАСС.

Выступление прославленного коллектива было организовано при поддержке Россотрудничества, оно приурочено к перекрестному Году культуры и туризма между Россией и Турцией. В республику ансамбль приехал в составе 120 человек - певцов, музыкантов и артистов балета. На концерте прозвучали известные песни "Священная война", "Ростов-город", "Эх, путь-дорожка фронтовая", "Смуглянка", "Дорогой длинною", "Калинка". Зрителям понравились не только красочные танцевальные номера артистов балета, но также и исполнение турецких песен. Коллектив исполнил гимн Турецкой Республики, были также спеты "Баллада о Чаннакале" (Canakkale Turkusu), "Если бы не было твоей любви" (Sevdan Olmasa) и османский марш янычар (Ceddin Deden Neslin Baban).

В беседе с корреспондент ТАСС художественный руководитель хора полковник Геннадий Саченю объяснил, насколько ответственно коллектив подходит к подготовке к каждому выступлению. "Каждую песню, которую исполняет ансамбль Александрова, мы разбираем и с точки зрения фонетики, и с точки зрения смысла, и с точки зрения истории ее создания. Поэтому все песни, которые сегодня исполнялись, полностью осознаны каждым участником нашего коллектива. Мы стараемся вжиться в песни, в их смысл и их историю, и я думаю, что совокупность этих качеств и дает такой результат, который вы видели сегодня в зале", - подчеркнул он.

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступил с 10 и 11 марта в Стамбуле, а также вновь появится на сцене концертного зала конгресс-холла в Анкаре 13 марта. Билеты на выступление прославленного коллектива были раскуплены за несколько недель до концертов.