Русский музей в конце марта откроет первую выставку Малевича в Катаре

"Это первый наш выход в арабский мир. Это действительно большая выставка Малевича, причем мы показываем там его от самого раннего периода до самого позднего, в том числе небольшое количество рисунков, которые недавно к нам поступили. Поэтому арабские зрители увидят разнообразного Малевича - и его живопись, и рисунки, и гравюры, сделанные во время войны в 1914 году. Мы хотим показать его не только супрематистом, но художником, прошедшим через разные стилистические увлечения, участвовавшим во всех событиях, которые были в России в то время", - сказала Петрова.

В пресс-службе Русского музея ТАСС сообщили, что на выставке Казимира Малевича будет представлено более 100 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, раскрывающих его творческий путь - от ранних импрессионистических и футуристических работ до шедевров супрематизма. Среди экспонатов - "Красный квадрат" (1915), "Скачет красная конница" (1928-1932), "Автопортрет" (1933) и другие работы.

Экспозицию дополняют архитектон (архитектурная модель), костюмы, созданные по эскизам Малевича для реконструированной оперы-мистерии "Победа над Солнцем", посмертная маска художника, снятая Николаем Суетиным, и слепок руки живописца.

Выставка была задумана в рамках перекрестного Года культуры России и Катара в 2018 году. Русский музей организует ее совместно с Музеем Катара, и, как отметила Петрова, инициатива ее проведения принадлежит именно принимающей стороне, что говорит об интересе к русскому авангарду. "Если эта выставка пройдет успешно, я думаю, это будет не последняя наша акция в арабском мире", - сказала замдиректора Русского музея.

Русский музей обладает самой большой коллекцией произведений Малевича, в которой представлены живописные и графические работы мастера: 101 картина, две архитектурные модели (архитектоны) и образцы прикладного искусства. В 2017 году в коллекцию музея поступили более сотни графических листов Малевича, которые были переданы музею из собрания Нины Суетиной - дочери художника Николая Суетина.

Казимир Малевич родился в 1878 году в Киеве, в 1907 году он переехал в Москву, где впервые представил на выставке Московского товарищества художников свои импрессионистские работы, затем увлекся авангардом, был членом разных творческих объединений. В декабре 1913 года он принял участие в создании спектакля "Победа над Солнцем" в Петербурге. В декорациях к этому спектаклю Малевич впервые использовал образ "Черного квадрата", это было началом перехода к новому направлению в искусстве - супрематизму.

Первая персональная выставка художника прошла в декабре 1919 года, его работы были известны за пределами СССР. В 1932 году Малевич стал руководителем экспериментальной лаборатории в Русском музее. После смерти Малевича (в 1935 году) его коллекция была передана в Русский музей сначала на временное хранение, позже часть работ была подарена музею семьей.