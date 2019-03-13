В Бухаресте открылся международный кинофестиваль стран-участниц СНГ "Крылья"

БУХАРЕСТ, 13 марта. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. На 3-м международном кинофестивале стран - участниц СНГ "Крылья", который открылся во вторник в бухарестском Национальном музее румынского крестьянина, будут показаны 16 короткометражных, документальных, мультипликационных и художественных фильмов.

На четырехдневном мероприятии, проходящем под девизом "Искусство объединяет мир", представлены фильмы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдавии и России. Традиционный партнер фестиваля - Румыния, почетный гость - Израиль.

Фестиваль открыла израильская лента Катрин Лурье "Назад в Берлин", в которой рассказывается о пробеге 11 мотоциклистов, которые в 2015 году по случаю Европейских еврейских игр (Maccabi Games) в Берлине доставили в столицу ФРГ факел с огнем Маккаби. Берлин был выбран местом проведения этих игр не случайно: в 1936 году там прошла Олимпиада, от участия в которой нацистский режим отстранил еврейских спортсменов. Фильм снят в восьми странах, по которым проехали мотоциклисты, посещая бывшие концлагеря, гетто и другие памятные места, связанные с Холокостом. Перед просмотром выступил председатель Федерации еврейских общин Румынии Аурел Вайнер, который подчеркнул решающий вклад Советской армии в освобождение Европы от фашизма.

Россия представлена на фестивале военным детективом Александра Касаткина "Три дня до весны", комедией Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью" и классическим фильмом "Золушка" 1947 года.

Румыния покажет короткометражный фильм Богдана Мурешану "Рождественский подарок", в котором рассказывается о том, какой подарок хотел получить маленький Мариус на Рождество 1989 года, когда Румыния была охвачена восстанием против режима Чаушеску, а также два документальных фильма.

Кинофестиваль "Крылья" организован бухарестским Российским центром науки и культуры (РЦНК), румынской культурной ассоциацией Artviva и Национальным музеем румынского крестьянина.