Юлия Началова находится в одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь Юлии Началовой рассказала, что певица находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы. Об этом представитель певицы Анна Исаева написала в среду в своем Instagram.
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Спешу ответить на вопросы и сообщить всем, кто так настаивает на подробностях следующие новости: Как мы уже говорили Юля действительно находится в больнице. Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим , чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления. #юлияначалова
"Вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. <...> Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением", - написала Исаева.
Ранее представитель Юлии Началовой опровергала информацию о госпитализации певицы, сообщив ТАСС, что певица находится в Италии.
Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой" и "Цветик-семицветик". Она также является ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".