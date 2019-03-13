Юлия Началова находится в одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь Юлии Началовой рассказала, что певица находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы. Об этом представитель певицы Анна Исаева написала в среду в своем Instagram.

"Вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. <...> Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением", - написала Исаева.

Ранее представитель Юлии Началовой опровергала информацию о госпитализации певицы, сообщив ТАСС, что певица находится в Италии.

Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой" и "Цветик-семицветик". Она также является ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".