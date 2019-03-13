МХАТ им. М. Горького представит около 10 премьер до конца 2019 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков на встрече с труппой театра в среду поставил задачу представить до конца 2019 года порядка десяти премьер.

"До конца 2019 года мы должны выпустить до десяти премьер на Большой и Малой сценах, … не считая лабораторной работы", - сказал он.

По словам Боякова, это не отразится на объеме работы актеров. "[Это] средний выпуск. Мы ничего не изменим: количество репетиционных точек и количество выходов на сцену… останется прежним. Наши наблюдения показывают, что это возможно", - пояснил худрук.

Среди проектов, которые МХАТ им. М. Горького планирует реализовать в 2019 году - восстановление спектакля - "Синяя птица" 1908 года, премьера балета "Мама" британского хореографа Артура Питы с примой лондонского Королевского балета Натальей Осиповой в главной роли в России и инсценировка повести Валентина Распутина "Последний срок", которую поставит заместитель художественного руководителя Сергей Пускепалис. Кроме того, МХАТ им. М. Горького планирует запуск ряда экспериментальных площадок: Лаборатории современной драматургии, Лаборатории будущего театра, Философского клуба и Лаборатории проекта Захара Прилепина "Есенин".

История театра

История театра началась в 1898 году, когда Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко был основан Московский художественно-общедоступный театр. Он открылся постановкой трагедии Алексея Толстого "Царь Федор Иоаннович". В том же году состоялась премьера спектакля "Чайка" Антона Чехова, ставшего визитной карточкой театра.

В 1901 году театр был переименован в Московский художественный театр, а на следующий год переехал в здание в Камергерском переулке, перестроенное архитектором Федором Шехтелем. Он же выполнил изображение чайки на театральном занавесе - знакомую всем эмблему театра.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ им. Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ им. Горького, который возглавила Татьяна Доронина. Режиссер и продюсер Бояков был назначен худруком последнего в декабре 2018 года.