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Театр "Балет Москва" представит новый спектакль, приуроченный к 30-летию коллектива

Отмечается, что постановка будет отсылать к танцевальным марафонам 1920-х годов, которые проходили в США во времена Великой депрессии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Театр "Балет Москва" представит новый спектакль "Танцпол" 21 июня в Центре им. Вс. Мейерхольда. Премьера будет приурочена к 30-летию коллектива, сообщили в среду в пресс-службе театра.

Для постановки "Танцпола" пригласили бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена. Отмечается, что раньше он работал в Балете Монте-Карло и с Большим театром Женевы, где поставил "Щелкунчика" без традиционных рождественских элементов.

"Я считаю, что из нового поколения современных хореографов он один из интереснейших в настоящий момент. Его спектакли очень театральны, танцевальны и рискованны", - привели в пресс-службе пояснение директора театра "Балет Москва" Елены Тупысевой.

Спектакль "Танцпол" отсылает к танцевальным марафонам 1920-х годов, которые проходили в США во времена Великой депрессии и вошли в историю как самые неистовые: нередко их участники погибали от истощения прямо во время соревнования.

"Я хотел сделать что-то о танце. Танцуют все - будь то балет или ночные клубы, или ритуальные танцы. Мне нравилась идея, что танец - это лекарство, но в то же самое время он может разрушить тебя, если ты не остановишься. Танец может быть чем-то прекрасным и чем-то мрачным одновременно", - процитировали в пресс-службе театра хореографа.

Оформление сцены и костюмов готовит художник-постановщик Дмитрий Разумов, который работал над постановками "Все оттенки голубого" в "Сатириконе", "Живые картины" в Театре Наций, "Горе от ума" в Школе-студии МХАТ и другими. Музыкальное сопровождение создает шведский композитор Стефан Левин, смешивающий акустические инструменты с электроникой.

Театр "Балет Москва" был основан в 1989 году, у него нет своей сцены, спектакли идут на ведущих театральных площадках столицы. У театра две труппы - классического и современного танца, а в репертуаре - работы российских и зарубежных хореографов, созданные специально для "Балета Москва". Спектакли "Кафе Идиот" сезона 2014/2015 и "Все пути ведут на север" 2017/2018 стали лауреатами Национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль современного танца"

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