Правительственный совет 15 марта обсудит вопросы экспорта российского кино

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет по развитию отечественного кино под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 15 марта обсудит вопросы продвижения российских картин за рубежом. Об этом сообщил в среду ТАСС министр культуры России Владимир Мединский.

"В пятницу [15 марта] состоится заседание правительственного совета по развитию кино под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева. Базовая тема совещания - это экспорт нашего кино и продвижение его за рубежом", - сказал он.

Мединский отметил, что "с учетом того огромного внимания, которое уделяет председатель правительства развитию киноотрасли", а также широкого круга участников, могут быть затронуты и другие темы. "И темы законодательства, и темы производства, и темы дистрибуции", - уточнил министр.