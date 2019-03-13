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Правительственный совет 15 марта обсудит вопросы экспорта российского кино

Как уточнил министр культуры Владимир Мединский, участники заседания могут затронуть и другие темы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет по развитию отечественного кино под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 15 марта обсудит вопросы продвижения российских картин за рубежом. Об этом сообщил в среду ТАСС министр культуры России Владимир Мединский.

"В пятницу [15 марта] состоится заседание правительственного совета по развитию кино под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева. Базовая тема совещания - это экспорт нашего кино и продвижение его за рубежом", - сказал он.

Мединский отметил, что "с учетом того огромного внимания, которое уделяет председатель правительства развитию киноотрасли", а также широкого круга участников, могут быть затронуты и другие темы. "И темы законодательства, и темы производства, и темы дистрибуции", - уточнил министр.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМединский, Владимир РостиславовичРоссия
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