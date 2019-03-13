СМИ: госмузей Нидерландов намерен вернуть украденные из колоний предметы искусства

ГААГА, 13 марта. /ТАСС/. Государственный музей Нидерландов начинает переговоры с Шри-Ланкой и Индонезией относительно почти тысячи предметов искусства, которые могли быть украдены и стали частью голландского колониального культурного наследия. Об этом сообщает газета Trouw.

Решение последовало вслед за тем, как Национальный музей мировых культур Нидерландов опубликовал для стран, некогда являвшихся колониями, руководство относительно того, как предъявить права на некогда украденные или имеющие большую культурную или социальную значимость предметы искусства.

"Постыдно, что Нидерланды только сейчас обратили внимание на вопрос возврата колониального культурного наследия, - заметил директор Государственного музея Нидерландов Тако Диббетс. - Мы должны были сделать это гораздо раньше, этому нет никакого оправдания".

По его словам, переговоры с Шри-Ланкой начнутся уже через две недели и пока сфокусируются на порядка 10 предметах. В их числе украшенная рубинами пушка, которая была взята в качестве трофея в ходе военной кампании 1765 года, и бриллиант "Банджармасин", который являлся собственностью султана из Южного Борнео, колонизированного Нидерландами в 1856 году.

Диббетс отметил, что коллекция музея насчитывает около 4 тыс. колониальных объектов, не все из которых были украдены. Многие предметы искусства, по его словам, были приобретены законно.

Тем временем правила, установленные Национальным музеем мировых культур, уже подвергаются критике специалистов, поскольку многие моменты остаются неясными. Например, как заметил историк и эксперт по похищенным колониальным предметам искусства Йос ван Бёурден, непонятно, могут ли музеи самостоятельно инициировать процесс возврата или сделать это можно будет только при поступлении соответствующего требования со стороны бывшей колонии.