Мединский предложил пересмотреть критерии присвоения статуса "национальный фильм"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает целесообразным пересмотреть критерии присвоения кинокартинам статуса "национальный фильм". Сейчас они "достаточно жесткие", заявил он.

"Сейчас критерии определения, какой фильм можно признавать национальным, достаточно жесткие, они включают в себя много избыточных ограничений. Слышим от кинопроизводителей о необходимости либерализовать эти правила, то есть отдать приоритет не финансовой, а творческой составляющей. Министерство предлагает этот вопрос вынести на обсуждение с киноотраслью и предложить внести соответствующие правки в законодательство", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной законодательным инициативам Минкультуры в сфере кинематографа.

Мединский привел пример определения такого статуса для лент, в съемках которых участвуют зарубежные инвесторы. "Попросту говоря, если фильм снимается в России, русским кинорежиссером, с русскими актерами, но более 50% финансирования, например, из Китая, то это чей фильм? По сегодняшним правилам - китайский фильм. Это неправильно", - заявил министр.