Московский культурный форум организует "Детский день" 24 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московский культурный форум пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 22 по 25 марта. Впервые в рамках мероприятия организуют "Детский день" 24 марта, сообщил в среду журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"В этом году мы делаем впервые "Детский день" 24 марта. Мы поняли из опыта прошлых форумов, что нам необходима такая акция. Детская аудитория требует специального внимания - запланирована и деловая программа, и творческая программа", - сказал он.

На "Детском дне" покажут шоу Большого Московского цирка на проспекте Вернадского с участием соло-жонглера, клоунского дуэта, акробатической пары и силача. Также ребята услышат музыку из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского в исполнении Московского государственного симфонического оркестра, а артисты эстрады расскажут о жизни Московского зоопарка на "Зоочтениях".

Московский культурный форум пройдет в четвертый раз. В 2018 году мероприятие посетили около 50 тыс. человек. Он является профессиональной площадкой для общения и встреч представителей культурных учреждений, деятелей искусства и горожан. Программа форума включает деловую и фестивально-образовательную части, где участники и гости смогут посетить панельные дискуссии, круглые столы, лекции, а также мероприятия развлекательной программы.