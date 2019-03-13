Выставку "От Анри Матисса до Марины Абрамович" в Москве продлили до 12 мая

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Выставка "Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович", которая проходит в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве с 14 февраля, продлена до 12 мая, сообщили в среду в пресс-службе музея.

Планировалось, что выставка пройдет до 14 апреля.

"Из-за высокого интереса публики к выставке "Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович" ее работа продлена до 12 мая", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в музее, почти за месяц выставку посетили 34 тыс. 110 человек.

На выставке представлены избранные произведения XX и XXI века: работы Казимира Малевича ("Три фигуры в поле"), Фрэнсиса Бэкона ("Набросок головы Джорджа Дайера"), Роя Лихтенштейна ("Портрет"), Владимира Яковлева ("Кошка, поймавшая птицу"), Виктора Пивоварова ("Паше", "Вике"), Натальи Гончаровой ("Купальщицы"), Ансельма Кифера ("Посвящение Адальберту Штифтеру"), а также Василия Кандинского, Нико Пиросмани, Марины Абрамович, Пабло Пикассо, Анри Матисса и других известных художников.

Всего в экспозиции более 30 работ в разных жанрах: от живописи и фотографии до инсталляции и экспериментальной анимации.