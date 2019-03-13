Два театральных фестиваля в Перми получат 2,3 млн рублей из федерального бюджета

ПЕРМЬ, 13 марта. /ТАСС/. Театральные фестивали "MOНОfest" и "Волшебная кулиса", которые пройдут в Перми в 2019 году, в Год театра, впервые получат федеральное софинансирование, в совокупности 2,3 млн рублей, такая же сумма дополнительно будет выделена из краевого бюджета. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры Пермского края.

"Эти средства выделены в рамках Года театра. Благодаря федеральному финансированию сумма на данные проекты была удвоена, на фестиваль моноспектаклей "MOНОfest" из краевого бюджета на этот год был заложен 1,7 млн рублей, прибавилось столько же федеральных, а фестиваль-конкурс "Волшебная кулиса" получит 600 тыс. рублей из краевого бюджета и 600 тыс. рублей из федерального", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль-конкурс лучших спектаклей профессиональных театров региона "Волшебная кулиса" организуется пермским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ. Как пояснили в отделении, в предыдущие годы бюджет фестиваля составлял 600 тыс. рублей, благодаря федеральной субсидии в 2019 году эта сумма увеличится вдвое.

"Закрытие хотим сделать получше, жюри пригласить покрупнее", - рассказала ТАСС заместитель председателя регионального отделения, руководитель фестиваля Софья Ляпустина.

Как сообщила ТАСС арт-директор фестиваля моноспектаклей "MOНОfest" Нина Соловей, федеральная поддержка даст возможность осуществить давнюю мечту - показать моноспектакли не только российских, но и зарубежных театров.

"Конечно, мы рады, что именно в Год театра наш фестиваль был поддержан. Это значительно скажется на качественном уровне фестиваля, на расширении зрительских впечатлений и на статусе фестиваля, который за пять лет своего существования стал заметным театральным событием на культурной карте не только края, но и России", - сказала Соловей.

О фестивалях

Фестиваль моноспектаклей "MOНОfest" пройдет в Перми с 19 по 22 апреля, зрители увидят постановки актеров и режиссеров, работающих в жанре монолога. Работы будут отмечены в трех номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая работа режиссера" и "Лучшая актерская работа". За пять лет существования фестиваля моноспектаклей в нем приняли участие более ста артистов из 40 городов России.

Фестиваль-конкурс лучших спектаклей профессиональных театров "Волшебная кулиса", который проводится с середины 1990-х годов как продолжение "Пермской театральной весны", пройдет в этом году с 17 по 25 ноября. В фестивале участвуют театры Пермского края, прошедшие предварительный отбор, они представляют свои премьерные спектакли.