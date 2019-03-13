В Уфе открылся второй музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

УФА, 13 марта. /ТАСС/. Известный российский бас, который является обладателем двух премий американской академии звукозаписи Grammy , Ильдар Абдразаков открыл на своей родине в Уфе второй международный музыкальный фестиваль. Концерт артист начал, исполнив арию из оперы Джузеппе Верди "Оберто, граф Сан-Бонифачо", передает корреспондент ТАСС.

"Искренне рад, что проект состоялся, был тепло принят публикой и во второй раз собирает на своей площадке талантливых исполнителей со всего мира. Убежден, формат фестиваля, предполагающий совместное выступление представителей различных школ и поколений, важен не только для поддержки молодых дарований, но и для укрепления международных гуманитарных связей, развития традиций оперного пения", - сказал в приветствии участникам фестиваля министр культуры РФ Владимир Мединский, текст которого зачитал ведущий.

Мединский отметил "немалое значение творческого форума для культурной жизни России", напомнив, что в нынешнем году география смотра расширилась и концерты состоятся в четырех городах - Уфе, Москве, Казани и Альметьевске.

Как рассказал журналистам Абдразаков, в этом году программа фестиваля стала разнообразнее за счет большого числа приглашенных исполнителей. "Я пригласил певцов из академии "Ла Скала", лауреатов международных конкурсов, студентов Мариинского театра и международной академии музыки Елены Образцовой", - отметил он.

Одним из гостей первого дня смотра стал приглашенный солист Большого театра России и миланского театра "Ла Скала" баритон Василий Ладюк. Вокальные произведения на музыку Верди, Моцарта, Россини, Гуно и Доницетти исполнили на большой сцене театра Диляра Идрисова (сопрано), Кирилл Белов (тенор), а также приглашенные певцы из Италии Мартина Грезия (сопрано) и Анна-Дорис Капителли (меццо-сопрано). Тепло приветствовали зрители и молодых исполнителей.

Фестиваль в Москве и Татарстане

Фестиваль продолжится 19 марта в московском зале "Зарядье", в нем примет участие, в частности, тенор из США Лоуренс Браунли, который является обладателем премии International Opera Awards в категории "Лучший певец". Сопровождать выступление будет государственный симфонический оркестр "Новая Россия", дирижером выступит Клаудио Ванделли из Италии.

Серия сольных концертов Ильдара Абдразакова "Верди Гала" пройдет 23 марта в Казани и 24 марта в Альметьевске. Абдразаков будет участвовать во всех событиях фестивальной программы.