Открытый российский фестиваль анимационных фильмов начал свою работу в Суздале

ВЛАДИМИР, 13 марта. /ТАСС/. XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК) открылся в среду вечером в Суздале.

"Рекордное количество фильмов было подано на фестиваль - более 350. Это говорит о том, что анимационная индустрия развивается, о том, что появляется все больше и больше новых студий, новых талантливых режиссеров, коллективов, и так далее. В наше непростое время это многого стоит", - сказал журналистам директор фестиваля Александр Герасимов.

Как уточнили в оргкомитете фестиваля, в конкурсную программу отобрано 27 студенческих работ, семь дебютов, 30 фильмов опытных мастеров, 20 эпизодов новых сериалов, четыре полнометражных мультфильма и 19 прикладных работ - роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов, всего - 107 фильмов. Помимо конкурсных фильмов, на фестивале будет представлена обширная внеконкурсная программа: сеансы короткометражного кино "Внеконкурс", программа португальской анимации из коллекции Международного фестиваля Monstra (Лиссабон).

В дни фестиваля будет представлена программа фильмов-лауреатов конкурса детских анимационных студий "Утренняя зарядка", в которую вошли 39 работ. Кроме того, состоится российская премьера венгерского анимационного детектива "Ограбление по Фрейду" (Ruben Brandt, Collector), кинопрокат которого начнется 18 апреля. Одним из ключевых событий фестиваля станет питчинг проектов сериалов для детей, который пройдет совместно со студией "Союзмультфильм". Лучший проект будет включен в пакет группы разработки студии с последующим созданием пилотной серии.

В рамках деловой программы также состоится "Ярмарка сценариев", в ходе которой писатели напрямую представят презентации своих идей их режиссерам и кинопродюсерам анимационных студий. По традиции на площадке фестиваля состоится сессия, посвященная работе аниматоров на платформе Youtube, а также мастер-класс по работе с виртуальной реальностью. Одним из самых ожидаемых событий фестиваля является открытая встреча, которую проведет с гостями и участниками ОРФАК выдающийся режиссер анимационного кино Юрий Норштейн.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры России и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. Ежегодно в нем принимает участие более 1500 режиссеров, художников, сценаристов и представителей других анимационных профессий из пяти десятков студий страны, а также студентов профильных учреждений и ценителей мультфильмов. 17 марта на церемонии закрытия фестиваля по традиции будут объявлены победители конкурсной программы.