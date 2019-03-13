Международный фестиваль "Музыкальная весна" открылся в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль для детей и юношества "Музыкальная весна" открылся в Калининграде концертом Сибирского дуэта баянистов SiB-duo, сообщил ТАСС директор областной филармонии им. Е. Ф. Светланова, которая выступает организатором фестиваля, Виктор Бобков.

Молодежный ансамбль - дуэт баянистов SiB-duo, который представляют лауреаты международных конкурсов "Трофей мира" и "Кубок мира" Александр Сироткин и Андрей Битюцких, выступает в Калининграде впервые. В сольном исполнении дуэта, а также совместно с камерным оркестром Калининградской филармонии под руководством Заслуженного артиста РФ Александра Андреева прозвучали произведения русской классики, сочинения зарубежных композиторов, таких как Камиль Сен-Санс, Иоганн Себастьян Бах, Кристоф Виллибальд Глюк, Астор Пьяццолла, эстрадная музыка.

"Концерты известных исполнителей в рамках "Музыкальной весны" являются своеобразными уроками мастерства для юных участников фестиваля все годы более четвертьвекового существования этого праздника музыки и молодости", - сказал Бобков.

По словам собеседника, в числе молодых именитых участников нынешнего фестиваля также лауреат международных конкурсов солистка-органистка Калининградской филармонии японка Хироко Иноуэ, которая вместе с молодым органистом и пианистом из Москвы Алексеем Сизоновым представит программу "Учитель - ученик". В завершающем "Музыкальную весну-2019" концерте 24 марта на сцене филармонии выступят лауреат международных конкурсов виолончелистка Вера Небылова (Бельгия) и стипендиат Международного благотворительного фонда им. М. Ростроповича скрипач из Литвы Угне Катинскайте.

По традиции, отметил Бобков, значительный блок программы фестиваля - это своеобразный парад достижений музыкальных школ и школ искусств Калининграда. "Символичны названия представляемых ими концертных программ - "Если сердце музыкой живет", "На пути к совершенству", "Гордимся тем, что гений века нас вдохновляет много лет", "В палитру жизни музыку вплетая", "С музыкой через года", - отметил директор филармонии.

Всего в афише XXVII Международного фестиваля для детей и юношества "Музыкальная весна" 11 концертов и театрализованных музыкальных проектов по мотивам детских сказок. Фестиваль проходит в Калининградской областной филармонии ежегодно с конца 90-х годов.