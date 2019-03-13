Кончаловский показал во МХАТе имени Горького "Сцены из супружеской жизни"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский показал первым зрителям свой спектакль "Сцены из супружеской жизни" с Юлией Высоцкой и Александром Домогаровым в главных ролях. Премьера постановки по сценарию шведского режиссера Ингмара Бергмана пройдет во МХАТе имени Горького 14-15 марта, а в среду спектакль увидели представители прессы.

Режиссер сказал зрителям перед показом спектакля, что ему очень дорога эта постановка и сам МХАТ имени Горького. По его словам, чайка, изображенная на занавесе театра, всегда летала, "и она по-прежнему летит благодаря усилиям коллектива и его руководителей".

"В этом театре сохранилось все, что мне дорого, - продолжил Кончаловский. - Это академический театр, это МХАТ. Академический театр - это не ругательство. Это то, что придумали Станиславский и Немирович-Данченко, поэтому стыдится слова "академический" смешно". Режиссер поблагодарил нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова, который пригласил его поставить спектакль.

"Надеюсь, что постоянная аудитория этого театра примет спектакль", - сказал Кончаловский.

В беседе с журналистами Кончаловский добавил, что план поставить спектакль во МХАТе возник неожиданно, спонтанно. "Очень рад, что есть возможность "сделать" Бергмана в этом театре, который, на мой взгляд, один из самых прекрасных, - сказал Кончаловский. - У театра есть все возможности, чтобы жить полной жизнью".

"Очень хочу, чтобы спектакль увидела Татьяна Доронина (президент театра - прим. ТАСС), - добавил режиссер. - Жду ее, надеюсь, что она скоро поправится, буду ждать ее с букетом цветов".

О спектакле

Премьера постановки состоялась летом 2018 года в Неаполе на Итальянском театральном фестивале. Главные роли тогда исполнили Юлия Высоцкая и Федерико Ванни, который раннее играл в спектаклях Кончаловского "Укрощение строптивой" (2013) и "Эдип в Колоне" (2014).

В московской версии спектакля действие перенесено в Россию 1990-х годов, времен перестройки. "Мы все - результат того, что тогда происходило, важно поностальгировать, понять, что мы потеряли, что обрели", - пояснил режиссер.

В 1973 году Бергман снял одноименный фильм по собственному сценарию, в картине снялись Лив Ульман и Эрланд Юзефсон. Согласно сюжету ленты, Марианна и Юхан - супружеская пара, воспитывающая двух дочерей. Один из самых известных фильмов режиссера раскрывает тему кризиса семьи.

Кончаловский вместе с Юрием Ереминым входит в так называемую режиссерскую коллегию Театра имени Моссовета, где идут его спектакли по пьесам Антона Чехова - "Дядя Ваня", "Три сестры" и "Вишневый сад".