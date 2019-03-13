Премьера оригинального мюзикла "Ромео и Джульетта" собрала аншлаг в Москве

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Оригинальную франкоязычную версию мюзикла Жерара Пресгурвика "Ромео и Джульетта" в среду с аншлагом представили в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент ТАСС.

"Сердце у людей во всех странах одинаковое: мы плачем и смеемся от одних и тех же эмоций. В каждой стране живут Ромео и Джульетты, и в каждой стране есть воюющие кланы. Поэтому такого типа истории очень универсальны", - заметил Пресгурвик в беседе с журналистами перед показом.

"Не может такого быть, чтобы русские не полюбили "Ромео и Джульетту", - с уверенностью заявил композитор и оказался прав. Зрители стоя аплодировали более 15 минут. На бис французские артисты исполнили "Короли мира" (Les Ruis du Monde), известную также в русском переводе как "Короли ночной Вероны".

Главная история любви

Пресгурвик называет события, описанные Уильямом Шекспиром в XVI веке, "главной историей любви в мире".

"Это очень интересная история, потому что она о девушке, которую охраняли от всего мира, держали взаперти, и о молодом человеке, который, наоборот, был очень популярен. Она чистая, а он ищет способ очиститься. Эти двое не должны были встретиться, это любовь, которая не должна была произойти. Очень часто самые интересные истории не о любви, а о печали", - подчеркнул автор мюзикла.

Его прочтение несколько отличается от привычной трактовки классического сюжета. "У меня история более феминистическая, женская, она о Джульетте", - пояснил Пресгурвик.

Клеманс Илиаке выступает в роли Джульетты третий год. "Главное в этой истории - это победа любви над ненавистью, - отметила она в беседе в ТАСС. - Персонажи умирают, но этой ценой удается примирить две семьи".

Как сыграть любовь

По мнению актрисы, чтобы сыграть любовь на сцене, надо что-то чувствовать к партнеру. Илиаке тут же поясняет: они с Дамьеном Саргом дружат.

У давно и счастливо женатого Сарга свой секрет, как изобразить чувства к Джульетте. "Я смотрю на Джульетту и думаю о своей жене, так я стараюсь показать мои настоящие чувства", - признался он ТАСС.

Сарг играл в первом мюзикле "Ромео и Джульетта" в 2001 году и премьерные показы второй версии спектакля в 2010. Затем пути Сарга и Ромео не пересекались до 2018 года. По словам актера, он каждый раз заново открывает для себя персонажа.

"Главная черта Ромео - он очень романтичен, он очень любит людей вокруг и в особенности своих друзей Меркуцио и Бенволио, - отметил Сарг. - Как единственный ребенок в семье, он ищет абсолютной любви".

Больше песен

В версии 2010 года, которую французы привезли в Москву, в сравнении с первой редакцией добавлено несколько песен, а декорации Донимика Лебуржа, монтаж которых занял четыре дня, больше напоминают Верону, заметил Пресгурвик. "Над мюзиклом можно работать всю жизнь и что-то модернизировать", - признался он.

Художник по костюмам Лоран Дежардан добавил мюзиклу символизма. Его принц, который приказывает враждующим кланам примириться, олицетворяет дух Вероны, а потому одет в цвете ее дворцов. Монтекки одеты в синий, а Капулетти - в красный. Когда Джультетта идет на тайное венчание к Ромео, ее одежда начинает принимать его оттенок и становится промежуточного - фиолетового - цвета.

Для более точного понимания трехчасовую постановку снабдили русскими субтитрами.

Увидеть французских "Ромео и Джульетту" можно в Москве до 19 марта.