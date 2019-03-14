Большой театр отправился в тур по Франции с русской музыкой

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) начал в среду гастрольный тур по Франции с выступления своего хора, который дал концерт в Тулузе. В программе вечера прозвучали произведения русских композиторов, а также русские народные песни и романсы, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Фестиваль в Тулузе

По ее словам, Тулуза стала первым пунктом гастролей неслучайно. В этом городе впервые проходит фестиваль "Франко-русские музыкальные сезоны" (Les Musicales franco-russes), созданный по инициативе музыкального руководителя - главного дирижера Большого театра Тугана Сохиева.

"Маэстро также является руководителем Национального оркестра Капитолия Тулузы, который возглавляет с 2008 года, и на этом посту прикладывает немало усилий для сближения России и Франции, часто исполняя произведения российских композиторов", - отметила Новикова, подчеркнув, что именно Сохиев выступил инициатором проведения масштабного музыкального фестиваля Les Musicales franco-russes.

Сам дирижер в интервью ТАСС подтвердил, что этот фестиваль проходит впервые. "Но он будет ежегодным", - заверил маэстро.

"Мне кажется, что этот фестиваль отражает взаимный культурный интерес двух стран, который всегда существовал. Нам важно показать, что он никогда не прекращался, и что наши страны умеют культурно замечательно сосуществовать, обогащая друг друга. Фестиваль проходит под патронатом президента Франции, что также подчеркивает его важность, - заметил Сохиев.

Он сообщил, что открывался фестиваль 22 февраля выступлением оркестра Тулузы под его управлением. Была исполнена французская музыка - драматическая легенда Гектора Берлиоза "Осуждение Фауста".

"А закрывать фестиваль будет Большой театр", - подчеркнул Сохиев.

Концерт хора ГАБТ уже состоялся 13 марта, сказал он.

"Затем, 14 марта, представим публике шедевр Петра Ильича Чайковского - оперу "Пиковая дама", которая прозвучит в концертном исполнении. Это произведение хорошо известно во Франции", - отметил дирижер.

"А вот 15 марта будет исполнена малоизвестная за рубежом опера Николая Римского-Корсакова "Псковитянка", которую и у нас на родине можно услышать не так часто", - посетовал Сохиев. По его словам, французской публике знаком и более понятен другой вариант названия - "Иван Грозный". Именно так в 1909 году впервые представил оперу в "Русских сезонах" Сергей Дягилев (с Федором Шаляпиным в главной партии), и в этом году опера отметит 110-летний юбилей своей парижской премьеры.

"Поэтому во Франции мы позиционируем эту оперу под названием "Иван Грозный", - уточнил главный дирижер ГАБТ.

"Русская весна" в Париже

Из Тулузы путь Большого театра лежит в Париж. Местом выступления прославленного российского коллектива станет Большой зал Парижской филармонии.

"16 марта мы исполним там "Ивана Грозного" ("Псковитянку"), а 17 марта состоится заключительный концерт гастролей, который объявлен под названием "Русская весна", в нем примут участие хор и оркестр Большого театра", - сообщил Сохиев.

"В первом отделении мы исполним абсолютно не известную на Западе кантату Сергея Рахманинова "Весна", написанную композитором по поэзии Николая Некрасова", - проинформировал музыкальный руководитель ГАБТ.

Завершится первое отделение концерта "Половецкими плясками". По словам Сохиева, это также будет своеобразным открытием для французской публики.

"Ведь на Западе знают "Половецкие пляски" как симфонический вариант, мы же представим именно тот вариант, который исполняется в опере "Князь Игорь", то есть, так, как задумал Александр Бородин", - пояснил дирижер.

"Во втором отделении прозвучит вторая симфония Сергея Рахманинова. Это, может быть, одна из самых известных симфоний ХХ века, настоящий шедевр. Вот таким будет заключительный аккорд весенних гастролей Большого театра России во Франции", - заявил маэстро.