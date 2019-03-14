Реставрация картины Репина "Иван Грозный" начнется во второй половине марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Реставрация поврежденной вандалом картины русского живописца Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" начнется во второй половине марта. В работе будет использован специальный стол-трансформер, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"На этой неделе мы проводим расширенный реставрационный совет, где будет утвержден план первого этапа реставрации. Мы ждем из Европы самую дорогостоящую систему, это выполненный по спецзаказу стол-трансформер. Мы начнем реставрацию во второй половине марта. А в мае, после поступления стола, работа пойдет полным ходом", - сказала она.

Картина, известная также под названием "Иван Грозный убивает своего сына", была повреждена 25 мая 2018 года. Злоумышленник металлическим столбиком ограждения разбил защитное стекло и повредил хост в трех местах. Эксперты установили, что сумма ущерба составляет не менее 30 млн рублей, а оценочная стоимость самой картины составляет около 720 млн рублей.

По словам Трегуловой, заниматься реставрацией в специально созданной мастерской в депозитарии Третьяковской галереи будут лучшие специалисты, которые консультировались с экспертами в Санкт-Петербурге и за рубежом. Сложность заключается в том, что после первого инцидента, в 1913 году, когда картина была в трех местах порезана ножом, она была сдублирована с нарушением технологий и стала, по словам Трегуловой, "хронически больной".

"Сейчас серьезная реставрация нового повреждения невозможна без раздублирования этого холста и повторного дублирования… Речь идет, позволю себе сказать, о реставрации главного произведения исторической живописи второй половины XIX века", - сказала директор галереи.