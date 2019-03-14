Меры безопасности на выставке Репина в Новой Третьяковке будут усилены

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Три рубежа безопасности обеспечит Третьяковская галерея при проведении ретроспективы работы русского живописца Ильи Репина, которая открывается 16 марта. Посетителям выставки в Новой Третьяковке стоит купить билеты заранее, чтобы не стоять в очередях, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

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"Меры безопасности, конечно, будут усилены. Увеличено количество музейных смотрителей в залах, а также сотрудников службы безопасности на выставке. В зале, как было в последние дни работы выставки Куинджи, будет дежурить вооруженный представитель Росгвардии", - сказала она.

Кроме того, мобильный пост Росгвардии будет установлен перед зданием Третьяковской галереи на Крымском валу.

"Будет обеспечен третий рубеж системы безопасности, который требуется по инструкции, но который, в общем-то, на временных выставках до последнего времени отсутствовал, и не только в Третьяковской галерее", - отметила Трегулова.

Кроме того, все картины на выставке оснащены индивидуальной сигнализацией.

Директор галереи выразила уверенность, что досмотр посетителей будет оперативным, несмотря на то, что галерея ожидает большой наплыв зрителей. "Мы призываем всех покупать билеты онлайн или в кассах музея заранее. Тогда вы спокойно попадете в тот день и время, когда вам удобно", - сказала директор галереи.

О выставке

Ретроспектива работ русского живописца Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), организованная при поддержке банка ВТБ, пройдет с 16 марта по 18 августа в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Посетители увидят почти 300 живописных и графических работ мастера из 35 музейных и частных собраний. В их числе известные по школьной программе картины "Не ждали", "Бурлаки на Волге", "Запорожцы", "Крестный ход в Курской губернии". Жемчужиной экспозиции станет монументальное полотно "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года", привезенное из Русского музея. Мастер работал над ним по заказу императора Николая II вместе со своими учениками в 1901-1903 годах. Произведение из собрания Русского музея весит почти 600 кг, его размер четыре на девять метров.