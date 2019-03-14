Путин поздравил арфистку Москвитину с юбилеем

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление с юбилеем народной артистке РФ Эмилии Москвитиной. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Вас по праву считают ярким, творческим, увлеченным человеком, выдающейся представительницей национальной школы игры на арфе. И конечно, особо отмечу вашу многогранную просветительскую деятельность, неустанную заботу о воспитании молодых талантливых исполнителей, продолжении замечательных традиций отечественного музыкального искусства", - говорится в сообщении.

Президент пожелал Москвитиной доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и реализации намеченных планов.

Эмилия Москвитина родилась в 1939 году. Окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу арфы профессора В. Г. Дуловой в 1962 году. С 1963 года - солистка-арфистка симфонического оркестра Московской государственной филармонии. С 1987 года - солистка-арфистка Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского.