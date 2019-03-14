Пекинская общественность высоко оценила фильм о воссоединении Крыма с Россией

ПЕКИН, 14 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Представители пекинской общественности, в том числе россияне, проживающие в столице Китая, в четверг высоко оценили фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» режиссера Тиграна Кеосаяна. В зале с трудом разместились все желающие, а просмотр киноленты вызвал у аудитории бурю положительных эмоций и множество одобрительных отзывов.

Кинопоказ был организован в здании Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине при поддержке Россотрудничества. Китайская часть аудитории получила возможность ознакомиться с поясняющими комментариями к киноленте на их родном языке. Посетители РКЦ также ознакомились с тематической фотовыставкой, посвященной пятилетию воссоединения Крыма с РФ.

«Моя бабушка - русская, и я считаю, что Крым - часть моей исторической Родины, которая называется Россией, - отметил один из зрителей по имени Хайдянь. - Я пришел сюда, чтобы ознакомиться с очередной новинкой российского кинематографа, узнать побольше о современной России». По словам зрителя, фильм в целом произвел на него положительное впечатление, среди достоинств картины он отметил сюжет, игру актеров и искусство съемки. «Конечно, я не кинокритик, но мне очень понравилось», - добавил Хайдянь.

Как отметила еще одна жительница Пекина, вместе с подругой она пришла посмотреть киноленту из чувства любопытства, а также потому, что любит русский язык. Большинство зрителей, опрошенных корреспондентом ТАСС, отозвались о кинокартине положительно. Ее назвали раскрепощающей, внушающей чувство оптимизма и позволяющей с пользой отвлечься от повседневной беготни.

«Я смотрю в кинотеатре РКЦ фильмы не первый раз и хочу Вам сказать: неудачных кинокартин здесь не показывают», - подчеркнула в беседе с корреспондентом ТАСС россиянка по имени Елена.