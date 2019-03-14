Состояние певицы Юлии Началовой улучшилось

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Состояние певицы Юлии Началовой, которая находится в одной из московских клиник, немного улучшилось. Об этом сообщила в четверг представитель артистки Анна Исаева на своей странице в Instagram.
Ранее Исаева сообщила, что певица находится в одной из столичных клиник. Началова резко почувствовала себя плохо, ее состояние оценивалось как тяжелое. Артистку ввели в состояние искусственной комы. Диагноз представитель певицы не называла.
"Я получила новую информацию из больницы о том, что ей [Юлии Началовой] чуть-чуть лучше", - написала Исаева, уточнив, что певица по-прежнему находится в реанимации.
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Случайный знак. Кто то кликнул этот пост, который я делала 1 сентября, когда моя Юля приезжала в лицей к моим деткам . Поздравить их с началом учебного года. И в это время я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть чуть лучше!!! На один шажок лучше чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая.
Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик" и др. Она также является одной из наставниц шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".