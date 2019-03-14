Состояние певицы Юлии Началовой улучшилось

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Состояние певицы Юлии Началовой, которая находится в одной из московских клиник, немного улучшилось. Об этом сообщила в четверг представитель артистки Анна Исаева на своей странице в Instagram.

Ранее Исаева сообщила, что певица находится в одной из столичных клиник. Началова резко почувствовала себя плохо, ее состояние оценивалось как тяжелое. Артистку ввели в состояние искусственной комы. Диагноз представитель певицы не называла.

"Я получила новую информацию из больницы о том, что ей [Юлии Началовой] чуть-чуть лучше", - написала Исаева, уточнив, что певица по-прежнему находится в реанимации.