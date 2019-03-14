Дитер Болен из Modern Talking встретился с поклонниками в Москве

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Один из создателей и бэк-вокалист немецкой группы Modern Talking Дитер Болен в четверг подписал именную звезду на Алее Славы московского ТРК Vegas, на встречу с кумиром приехали десятки поклонников из разных городов России.

"Для меня это большая честь, что моя звезда теперь будет здесь, в Москве", - сказал Дитер Болен.

Фанаты приехали на встречу с кумиром из разных российских городов, включая Благовещенск, Владимир, Иркутск, Уфу, Ярославль и другие. Многие привезли с собой диски Modern Talking, чтобы музыкант оставил на них автограф. Дитер Болен их подписал, однако, как сообщили организаторы, заранее отказался отвечать на вопросы журналистов о легендарной группе.

В Москву Дитер Болен прибыл с сольным концертом, который даст вечером в четверг в "Крокус Сити Холл". Несмотря на плотный график, музыкант успел по традиции посетить Красную площадь и Московский Кремль.

Музыкант удивил поклонников и журналистов заявлением об отсутствии привычного для "звезды" райдера. "У меня нет никаких райдеров, я пью только воду, и мне не важно, розового или желтого цвета моя еда", - пошутил Дитер Болен. "Я действительно нормальный человек, я не живу икрой и шампанским. Каждый день занимаюсь спортом - это для меня важно", - признался он.

Дитер Болен

Группа Modern Talking была основана Дитером Боленом и Томасом Андерсом в 1983 году. Первый писал песни в стиле диско, играл на гитаре, был бэк-вокалистом, а также занимался продюсированием, а Андерс был основным вокалистом. Мировая слава пришла к дуэту с композицией You"re My Heart, You"re My Soul и закрепилась шестью альбомами. Несмотря на успех группы в конце 1987 года, коллектив распался, после чего Дитер Болен создал группу Blue System, просуществовавшую до 1998 года.

В 1998 году Modern Talking объединились, в течение пяти лет было выпущено еще семь альбомов, в которые вошли ремиксы старых хитов, а также новые синглы. В 2003 музыканты окончательно расстались.