Кинотеатры поставили мультфильм "Гурвинек" в прокат с 16 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра" будет показан в расписании ведущих федеральных и региональных кинотеатров в эти выходные. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе MVK.

"16 марта "Гурвинек" можно увидеть в федеральных и региональных кинотеатрах", - сказал собеседник агентства.

Представители пресс-службы отметили, что сеансы мультфильма уже начали появляться в расписании федеральных и региональных киносетей, о чем свидетельствует расписание на киносайтах и сервисах по продаже билетов.

Споры о выдаче прокатных удостоверений

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил ТАСС, что крупнейшие российские частные кинотеатры откажутся от показа российского мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра", прокат которого был назначен на 7 марта, если Минкультуры не выдаст на эти же даты прокатное удостоверение бельгийской анимационной картине "Королевский корги", прокатчиком которого является компания "Вольга". Выход мультфильма изначально планировался также 7 марта.

Мультфильм "Гурвинек" был создан студией имени Горького совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке Минкультуры и Фонда кино.

Это уже не первая попытка переноса релиза проектов компании "Вольга". В январе 2018 года Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз картины "Приключения Паддингтона 2" по причине того, что она совпала "с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм". Тогда министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что ведомство будет выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат российского "фильма-события" и зарубежного блокбастера Минкультуры готово изменить дату релиза западных лент.

Кроме того, министерство в 2018 году уведомило "Вольгу" о переносе проката американского мультфильма "Распрекрасный принц", поскольку он совпадал с релизом мультфильма российского производства "Садко".