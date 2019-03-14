В Калининграде на выставке представили более 120 оригиналов графики Пикассо

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. В Музее изобразительных искусств в Калининграде в четверг начала работу выставка работ Пабло Пикассо, на которой представлено более 120 оригиналов его графики, а также впервые - мультимедийная экспозиций его произведений, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Выставка оригиналов графики Пикассо - одного из самых известных художников XX века, представлена Санкт-Петербургской галереей современного искусства PS Gallery из собрания российского коллекционера Марка Башмакова.

"Калининград стал первым городом за пределами культурной столицы России, где в декабре 2018 года, в Эрмитаже, состоялась премьера этой выставки", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС коллекционер, куратор выставки, владелец PS Gallery Павел Башмаков, отметив, что это стало возможным благодаря "теплым отношениям с руководством и коллективом музея", где галерея уже трижды представляла выставки работ великих художников.

Он подчеркнул, что калининградская экспозиция, получившая название "Пабло Пикассо: художник среди поэтов", более масштабная и включает свыше 120 оригиналов графики Пикассо. В их числе иллюстрации к произведениям писателей и поэтов, демонстрирующие собственный взгляд художника на героев поэм и стихов. Жители и гости региона также смогут рассмотреть и оценить произведения Пикассо в мультимедийном пространстве.

"Необычный мультимедийный вариант выставки разрабатывался долго и тщательно большой группой различных специалистов. И с сегодняшнего дня, почти два с половиной месяца работы выставки, посетили музея в Калининграде, благодаря современным технологиям, смогут в течение 12 с половиной минут наблюдать, как "оживают" картины Пикассо, под музыкальные мелодии погрузиться в мир, увиденный глазами великого художника", - говорит Башмаков.

После Калининграда, где выставка пробудет до 25 мая, работы Пикассо несколько месяцев выставляться не будут. "Графические листы должны побыть в темноте, это необходимо для сохранности оригиналов", - пояснил коллекционер, отметив, что список городов и музеев, желающих принять у себя работы Пикассо, сейчас достаточно большой.