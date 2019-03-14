"Черкесия-фильм" создает в Адыгее мультсериал на основе адыгских сказок

МАЙКОП, 14 марта. /ТАСС/. Кинокомпания "Черкесия-фильм" приступила в Адыгее к созданию мультсериала, в основу которого положены адыгские сказки и сказания, первая его часть выйдет к концу года, сообщил в четверг ТАСС руководитель представительства Союза кинематографистов РФ в Адыгее, гендиректор компании Аскарбий Нагаплев.

"Мы начали работу над мультсериалом в формате 3D с сюжетом из адыгских сказок и сказаний, основная цель проекта - углубить знание детьми родного языка, заинтересовать их в его изучении. Сериал планируется выпустить на адыгейском и кабардинском языках, затем - на турецком и арабском. Первая часть выйдет к концу года", - сказал Нагаплев.

Над проектом работает команда единомышленников из семи человек, в ее составе - соотечественники из Турции и Эмиратов. Главный герой мультфильма - мальчик, которого новорожденным украл медведь. Возвратившись к людям, он становится героем: помогает бедным и обездоленным, защищает слабых, совершает подвиги. В процессе просмотра мультсериала дети будут узнавать о традициях и обычаях адыгского народа, добавил член Союза кинематографистов России.

Ранее сообщалось, что дорожная карта по обучению адыгейскому языку и его сохранению будет сформирована в регионе в ближайшее время. Работу ведут специалисты проектного офиса Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ), в составе которого специалисты региональных министерства образования и науки и министерства культуры, вузов, ученые-лингвисты, преподаватели адыгейского языка, методисты, представители общественных организаций. Новая структура призвана сформулировать концепцию и организовать комплексный подход по сохранению и изучению адыгейского языка, дать импульс культурно-образовательному прогрессу республики.