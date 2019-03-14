Театр "Геликон" впервые представит в Москве оперу Генделя "Орландо"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Театр "Геликон-опера" 27 марта представит первую на московской сцене постановку оперы Георга Фридриха Генделя "Орландо". Современная интерпретация барочного сочинения совместит его с трагедией в клубе города Орландо в 2016 году, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе театра.

"Мысль об этой постановке появилась после известия о чудовищном убийстве в ночном клубе в Орландо, в штате Флорида, - привели в пресс-службе слова режиссера-постановщика спектакля Георгия Исаакяна. - Неожиданно у меня возникла мысль об "инакости". Очень часто "иное" существование - по национальному признаку, социальной принадлежности или сексуальной ориентации - провоцирует яростные конфликты. Мы обнаружили важную связь между гениальным произведением Генделя и реальной историей не только в совпадении названия "Орландо".

"Орландо, Орландо" - так озаглавили постановку в "Геликоне" - станет отражением современного мира. "В кажущемся дружелюбным мегаполисе, где все толерантны и упорно говорят о приятии любой инакости, любого отличия, мы вдруг оказались чужими друг другу, - считает Исаакян. - К каким трагичным последствиям все это может привести, мы и размышляем в нашем спектакле".

В работе над постановкой задействованы специалист по барочной музыке Эндрю Лоуренс-Кинг и театральный художник из Австрии Хартмут Шоргхоффер. Обработкой оперы занялся внук русского композитора Сергея Прокофьева диджей Габриэль Прокофьев.

"Это область современной музыкальной культуры. Мы не хотим называть это "техно", или "клаб", или DJ-музыкой, - заметил Исаакян. - Нам нравится использовать целый комплекс разнообразных элементов в нашем спектакле, иногда увлекающем в русло современной клубной культуры, иногда раскрывающемся как "техно-барокко", основанном на барочной технике музыки Генделя".

В отличие от оригинальной оперы здесь также появятся хоровые номера, в которых будут использованы фрагменты оратории Генделя "Израиль в Египте". "В "Геликоне" такой изумительный хор, что не использовать его в постановке было бы большим упущением", - считает режиссер. Партию Орландо в "Геликоне" репетируют контратеноры Кирилл Новохатько, Рустам Яваев и Николай Гладских. Премьерная серия продлится до 31 марта.

Опера Генделя

Опера "Орландо" написана Генделем на сюжет поэмы Лудовико Ариосто "Неистовый Роланд". Премьера состоялась в Лондоне в 1733 году в Королевской академии музыки.

В основе сюжета - история рыцаря Орландо (Роланда), которого мучает ревность. Он отвергнут принцессой Анжеликой, любящей Медоро. Рыцарь Карла Великого находит утешение в воинских подвигах.

Нападение в Орландо

12 июня 2016 года в Орландо (штат Флорида, США) в результате стрельбы в ночном клубе Pulse, который посещали представители ЛГБТ-сообщества, погибли 50 человек и еще 53 человека пострадали. По данным полиции, стрельбу вел преступник-одиночка, 29-летний американец Омар Матин, сын выходцев из Афганистана. Он был ликвидирован при штурме здания силами правопорядка.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Известно, что стрелок был последователем радикально настроенного имама Абу Табаха (Маркуса Дуэйна Робертсона), который в своих проповедях призывал убивать людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.