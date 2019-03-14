Голодец пригласила посмотреть в Третьяковке на творчество Репина "без шаблонов"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец в четверг попросила посетить Третьяковскую галерею на Крымском валу и посмотреть свежим взглядом, "без шаблонов" на творчество Ильи Репина, выставка работ которого откроется 16 марта.

"Мне повезло - я уже увидела эту выставку. Вы сможете прочитать творчество Репина из нашего времени, это потрясающе интересно, это захватывающе. Это действительно великий художник и великий гражданин, - отметила она. - Надо избавиться от шаблонов и приготовиться к свежему взгляду".

С вице-премьером согласен специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, по его словам, выставка в Третьяковской галерее - продолжение нового взгляда на Репина.

"Выставка - совершенно уникальная, не имеющая аналогов, с изумительной архитектурой и умным построением. С отсутствующим "Иваном Грозным, убивающим своего сына", и это тоже некий художественный жест, - подчеркнул Швыдкой. - Репин это великое русское искусство, которое было всемирно отзывчивым, оно было созвучно гениальным русским романам, ты понимаешь, что это бездна, в которую можно смотреть бесконечно".

О выставке

Ретроспектива работ русского живописца Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), организованная при поддержке банка ВТБ, пройдет с 16 марта по 18 августа в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Посетители увидят почти 300 живописных и графических работ мастера из 35 музейных и частных собраний.

В их числе известные по школьной программе картины "Не ждали", "Бурлаки на Волге", "Запорожцы", "Крестный ход в Курской губернии". Жемчужиной экспозиции станет монументальное полотно "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года", привезенное из Русского музея. Мастер работал над ним по заказу императора Николая II вместе со своими учениками в 1901-1903 годах. Произведение из собрания Русского музея весит почти 600 кг, его размер четыре на девять метров.