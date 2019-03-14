Медведев обсудит, как продвигать российское кино на зарубежные рынки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу побывает на "Мосфильме", где осмотрит павильоны киностудии и проведет заседание Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, "участники заседания обсудят итоги развития отечественной кинематографии в 2018 году и вопросы продвижения отечественной кинопродукции на зарубежные рынки". На совещание приглашены вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, представители кинематографического сообщества. "Председатель правительства также осмотрит студии, комплекс сценическо-постановочных средств и новый съемочный павильон "Мосфильма", - отметили в пресс-службе.

Российская киноиндустрия

По данным правительства, в 2018 году общий объем финансирования кинематографии составил 8,989 млрд рублей, в прокат вышло 142 фильма российского производства (27,3% от общего числа фильмов, вышедших в прокат в 2018 году). Кассовые сборы отечественных фильмов в 2018 году достигли 13,8 млрд рублей (рост 6,1% по сравнению с 2017 годом), а совокупная посещаемость - 57,9 млн зрителей (рост 5,9% по сравнению с 2017 годом).

В 2018 году отечественные фильмы приняли участие в семи международных кинофестивалях за рубежом, по итогам которых были отмечены 20 призами. По данным Фонда кино, количество российских кинокартин, вышедших в прокат на территории иностранных государств с 2015 года по настоящее время, увеличилось в два раза - с 44 до 87 фильмов, - а совокупные кассовые сборы отечественных фильмов на внешних рынках выросли в три раза - с $15 млн до $41,2 млн. В прошлом году были заключены сделки по продажам российских фильмов на 970 млн рублей.

В 2018 году была продолжена программа по переоборудованию кинозалов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. человек. Сейчас открыто 789 кинозалов в 79 регионах.

Киностудия "Мосфильм"

Киноконцерн "Мосфильм", образованный в 1924 году, - самая большая киностудия в России и одна из крупнейших в Европе, его общая площадь достигает 30 га. Производственная мощность киностудии составляет более 100 проектов - кинофильмов, телепередач, сериалов, музыкальных видеоклипов - на разных стадиях производства в год. Сейчас на "Мосфильме" идет работа над 82 картинами.

С выхода на экраны первой картины "На крыльях ввысь" режиссера Борис Михина здесь было создано более 2,5 тыс. фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного и мирового киноискусства.

На "Мосфильме" собраны уникальные коллекции костюмов, мебели и реквизита (около 400 тыс. единиц костюмов и реквизита), которые с 30-х годов ХХ века остаются основой для воссоздания на экране различных эпох.

С 1998 года киноконцерн возглавляет кинорежиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров.