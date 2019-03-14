Японская труппа "Тонда" представит в Петербурге российскую премьеру своего спектакля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Японская труппа "Тонда" с кукольным театром "Нингё-дзёрури - бунраку" впервые покажет в России свой спектакль. Как сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, премьера состоится в пятницу на сцене петербургского Театра имени В. Ф. Комиссаржевской в рамках Года Японии в РФ.

"В Санкт-Петербурге впервые в России в рамках Года Японии в России и XIX фестиваля "Японская весна в Санкт-Петербурге" в Драматическом Театре им. В. Ф. Комиссаржевской выступит труппа "Тонда". Зрители смогут насладиться традиционной формой японского кукольного театра "Нингё-дзёрури - бунраку", зародившейся в XVI веке, и фрагментами из трех известных для этого жанра пьес", - говорится в сообщении.

В программу спектакля вошли Танец с бубенцами из пьесы "Праздничный танец с куклами самбасо", Песня паломника из пьесы "Куртизанка и водовороты Наруто" и фрагмент из произведения "Преданная любовь девушки в алом кимоно".

Отмечается, что в 2003 году кукольный театр "Нингё- дзёрури - бунраку", создание которого относится к концу эпохи Мейдзи (с 1868 по 1912 годы), был признан объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Появление труппы "Тонда" относится к первой половине XIX века. В 1994 году труппа впервые дала представление за пределами Японии - в Новой Зеландии, позднее несколько раз выезжала с гастролями за рубеж.

Стартовавший в марте фестиваль "Японская весна", посвященный японскому языку и японской культуре, проходит в 19-й раз. В этом году в его программу вошли почти 90 мероприятий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области: выставки, театральные представления и концерты, лекции и мастер-классы, турниры и семинары по японским логическим играм и боевым искусствам, детские праздники и многое другое. Фестиваль будет проходить по май текущего года.

Старт российско-японскому перекрестному году культуры был дан лидерами двух стран в мае 2018 года, он продлится до конца июня текущего года. В его программе - около пятисот мероприятий в области культуры, искусства, науки, по линии молодежных обменов и общественных организаций.