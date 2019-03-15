Разговор с молодежью станет основной темой восьмого Забайкальского кинофестиваля

ЧИТА, 15 марта. /ТАСС/. Разговор с молодежной аудиторией станет основной темой VIII Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), сообщили журналистам организаторы ЗМКФ.

Восьмой ЗМКФ пройдет в Чите и районах Забайкальского края с 30 мая по 2 июня.

"Обширная программа фестиваля, включающая в себя мастер-классы, выездные творческие встречи на региональных площадках, бизнес-программу с молодежным питчингом и ночь короткого метра, будет нацелена на прямое общение с молодым поколением. Главная идея кинофестиваля - разговор со зрителем на важнейшие темы при помощи жанрового и авторского кино. В программу войдут лучшие фильмы последних лет, которые найдут отклик у молодежной аудитории", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве культуры Забайкальского края, исходя из заявленной темы кинофестиваля, будут отобраны фильмы, участвующие в конкурсной программе ЗМКФ, и определен состав гостей форума.

ЗМКФ проводится в Чите с 2011 года. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев.

В 2018 году фестиваль проводился с 31 мая по 3 июня не только в Чите, но и в 11 районах Забайкальского края, а также в приграничном китайском городе Маньчжурия. Его гостями стали 60 российских и зарубежных актеров и представителей киноиндустрии. Мероприятия ЗМКФ посетили более 30 тыс. человек.