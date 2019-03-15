Минкультуры: вопрос передачи Спасо-Андроникова монастыря РПЦ нуждается в проработке

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вопрос передачи Спасо-Андроникова монастыря и Музея имени Андрея Рублева на его территории в собственность Русской православной церкви (РПЦ) нуждается в проработке. Его следует в ближайшее время вынести на обсуждение Комиссии по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом, считает директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Сам вопрос о передаче Спасо-Андроникова монастыря церкви очень сложный и нуждается в тщательной проработке. Мы рекомендуем его вынести на ближайшее заседание Комиссии по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом. Решения этой комиссии всегда снимали острые вопросы, уверен, что так будет и на этот раз", - цитирует пресс-служба министерства Кононова.

По его словам, этот вопрос обсуждался на недавнем заседании президиума Союза музеев в Ярославле. "Мы также знаем, что в музейном сообществе существует определенное напряжение в связи с формулировками действующего закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности", - приводит слова директора департамента пресс-служба.

Ранее об обращении патриарха в Росимущество с просьбой передать в собственность церкви Спасо-Андроников монастырь в Москве сообщило РБК со ссылкой на источники в ведомстве и Московской патриархии.

Здания ансамбля Андроникова монастыря относятся к объектам культурного наследия федерального значения. В его состав входят, том числе, части стен и башен XVII-XVIII веков, здание бывшего духовного училища 1810-1814 годов, Спасский собор начала XV века, Церковь Михаила Архангела 1691 года, усыпальница бояр Лопухиных. Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева находится в бывшей трапезной. Сейчас монастырь не действует, однако в нем регулярно проводятся богослужения.