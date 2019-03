Die Antwoord выступит вместо The Prodigy на фестивале Park Live в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Южноафриканская группа Die Antwoord станет хедлайнером третьего дня фестиваля Park Live в Москве 14 июля вместо британского коллектива The Prodigy, сообщается в пятницу на странице фестиваля в Facebook.

Ранее The Prodigy отменили все предстоящие концерты после смерти своего вокалиста Кита Флинта. Организаторы Park Live тогда заявили о готовности вернуть деньги за билеты в связи с отменой выступления.

"Хедлайнер третьего дня Park Live 2019 - Die Antwoord", - говорится в сообщении.

Фестиваль Park Live пройдет с 12 по 14 июля в Парке Горького. В нем примут участие британская метал-группа Bring Me The Horizon, американская рок-группа Thirty Seconds to Mars и ее фронтмен, актер, обладатель премии "Оскар" Джаред Лето, поп-панки SWMRS, рок-альтернативщики Nothing But Thieves, электро-дуэт Missio, а также соул-певец Rag'n'Bone Man, инди-поп-группа Pale Waves и другие.

Группа Die Antwoord основана в 2008 году в Кейптауне. В коллектив входят Уоткин Тюдор "Ninja" Джонс, Йоланди Фиссер и DJ Hi-Tek. На их счету четыре студийных альбома. Пятый - под названием "27" - должен выйти в 2019 году и, как анонсировалось в СМИ, стать последним в истории группы.