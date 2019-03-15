В Израиле возобновили продажу билетов на "Евровидение"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Корпорация общественного вещания Израиля Kan решила возобновить продажу билетов на "Евровидение-2019", остановленную в начале марта из-за злоупотреблений при их реализации. Об этом сообщил оргкомитет конкурса в распространенном в пятницу коммюнике.

"220 VIP билетов поступили в четверг в продажу в 18:00 (19:00 мск). В апреле еще несколько тысяч билетов поступят в электронную кассу", - говорится в документе.

4 марта организаторы распорядились приостановить продажу билетов на "Евровидение". Это произошло после того, как системы мониторинга и контроля определили попытки различных сторон вмешаться в процесс их реализации. По данным корпорации, "сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей и лучшие места оказались у представителей культурной и спортивной элиты".

Продажа билетов на специализированном сайте "Евровидения" началась вечером 28 февраля. "Спустя час все билеты на финал конкурса были распроданы. При этом многие желающие попасть на конкурс из Европы, Америки и Австралии жаловались на проблемы с доступом к сайту", - отмечал тогда Девятый канал. По его данным, вскоре после этого предложения о продаже билетов по ценам, в два с половиной раза превышающим установленные организаторами, появились в продаже в социальных сетях.

13 мая 2018 года на "Евровидении" в Лиссабоне победу одержала израильтянка Нетта Барзилай с песней "Игрушка" (Toy). По правилам конкурса, в следующем году он проводится в стране, которую представлял победитель предыдущего смотра. Израиль ранее дважды принимал у себя этот международный конкурс - в 1979 и 1999 годах.

Два полуфинала "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года. Финал конкурса состоится там же 18 мая. Ведущими "Евровидения-2019" станут известная супермодель Бар Рафаэли и телеведущий и шоумен Эрез Таль. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.