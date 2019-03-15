Медведев ознакомился с работой комплекса сценическо-постановочных средств "Мосфильма"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу посетил киноконцерн "Мосфильм", ознакомился с новым комплексом сценическо-постановочных средств и новым киносъемочным павильоном. Глава правительства осмотрел комплекс "Дом костюма и реквизита", где хранится около 500 тыс. единиц различного реквизита, который использовался и будет в будущем использоваться для съемок кинофильмов. Новое хранилище костюмов и реквизитов занимает площадь 15,5 тыс. кв. м.

Медведева у входа в комплекс встретили вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, а экскурсию провел генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

На первом этаже здания размещен мелкий, средний и крупногабаритный реквизит, который разделен металлокаркасными конструкциями, в раздвижных металлических шкафах хранится собрание картин, вывесок и панно.

"Даная", - узнал премьер репродукцию картины и пошутил, что надо проверить, что в музее хранится.

Шахназаров, рассказывая о реквизите, заметив, что весь он востребован.

Внимание премьера привлекло собрание советских холодильников киностудии. Он обратил внимание на холодильник ЗИЛ, который являлся самой популярной моделью в 60-70-х годах прошлого века; позже он заметил модель холодильника 30-х годов. "Побродить интересно", - заметил Медведев, обратив внимание, что реквизит "Мосфильма" представляет разные эпохи.

С интересом Медведев изучил и коллекцию лыж киноконцерна, а во время осмотра мелкого и среднего реквизита Шахназаров, обратив внимание премьера на фарфоровые фигурки кошек, заметил: "Допускаю, что у Гайдая их снимали".

Ретроавтомобили и кареты

Затем премьер спустился на цокольный этаж, где разместился парк более 90 ретроавтомобилей и около 100 единиц гужевого транспорта. "Все машины на ходу", - сказал гендиректор "Мосфильма".

Автомобили премьер изучал с особым интересом. Первый автомобиль, который Медведев осмотрел, был "ГАЗ М-1" 1936-1942 годов выпуска, который использовался в съемках таких фильмов, как "Анкор, еще анкор!", "Московская сага", "Зорге" и многих других.

Следующий автомобиль, который премьер осмотрел, был ЗИС-101 1939 года выпуска. Этот автомобиль был задействован на съемках таких кинокартин, как "Особо важное задание", "Красные горы", "Увидеть Сталина" и других. Премьер заметил, что такой же автомобиль был у Сталина.

Медведева заинтересовала и довоенная модель ЗИС-5 ММ3-1 1940 года выпуска, а также автобус "УралЗИС", в салон которого Медведев заглянул. Этот автобус был задействован в съемках фильма "Золотой теленок".

Позже премьеру показали и коллекцию карет киноконцерна, а также модели разных автомобилей 80-90-х годов.

Площадка декораций старой Москвы и Санкт-Петербурга

Медведев также побывал на площадке декораций старой Москвы и Санкт-Петербурга.

Шахназаров рассказал об особенностях данной площадки, постройки которой можно легко трансформировать, переделывать и перекрашивать под необходимый сценарий.

Он также рассказал, что некоторые копии зданий старой Москвы являются не просто бутафорией. По его словам, внутри некоторых построек созданы декорации помещений.

Открывая заседание совета, Медведев положительно оценил все преобразования и новые объекты "Мосфильма".