Медведев доволен развитием российского кинематографа

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил удовлетворительную динамику развития отечественного кинематографа и заверил, что государство продолжит поддержку отрасли.

"Отрасль в прошлом году показывала неплохую динамику: люди стали чаще ходить в кино, выросли и кассовые сборы отечественных фильмов до почти 14 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2017 году", - констатировал глава кабинета министров на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. По его мнению, достижению таких показателей "способствовал целый ряд факторов, в том числе и работа Фонда кино". "Мы видим эти результаты в кинотеатрах по всей стране, при поддержке Фонда стали снимать больше фильмов в разных жанрах", - отметил Медведев, заметив при этом, что "оценивать все это в конечном счете должны сами зрители".

"В любом случае, Фонд и дальше должен вносить своей вклад в развитие киноиндустрии, и поддержку мы должны обеспечить", - указал председатель правительства.

По его данным, в 2018 году "объем финансирования отечественной кинематографии составил почти 9 млрд рублей", на которые снимались новые фильмы и предпринимались меры по продвижению отечественного кино в России и за рубежом. На нынешнем заседании премьер предложил обсудить итоги развития отрасли в 2018 году, продвижение отечественной кинопродукции на зарубежные рынки, а также борьбу с пиратством и интернет-пиратством. Медведев добавил, что последняя тема "всегда является актуальной".

"Важное направление - продвижение наших фильмов за рубеж. Картины наших режиссеров, конечно, участвуют в различных конкурсных программах, но это отдельная и непростая задача", - отметил председатель правительства.

Глава кабинета министров отдельно выделил выполнение национального проекта "Культура", по которому реализуется программа по техническому переоснащению кинозалов в городах и населением численностью до 500 тыс. человек. "Уже к концу 2019 года современным цифровым оборудованием будут оснащены 200 кинозалов", - сказал он.