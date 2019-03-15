Кинематографисты просят выделить 400 млн руб. на международную поддержку российского кино

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские кинематографисты предлагают создать на базе Фонда кино оператора по продвижению отечественной продукции на международных рынках, а также ежегодно выделять порядка 400 млн рублей через российский экспортный центр на международную поддержку кино.

"На площадке Фонда кино мы предлагаем создать оператора, который будет координировать усилия по продвижению российского кино на международных рынках. Учредителями этого оператора могут стать медиа-холдинги, например "Газпром-медиа", - сказал кинорежиссер, продюсер, председатель Совета директоров АО "Киностудия "Ленфильм" Федор Бондарчук, выступая на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Кроме того, по словам кинорежиссера, учредителем могут стать и Национальная медиа группа, и "Союзмультфильм" и компании, которые занимаются анимацией. "Таким образом, сама индустрия создает компанию, которая совместно с Министерством культуры, Фондом кино и, что важно, с российским экспортным центром будет продвигать фильма, этой индустрией созданные", - пояснил режиссер.

Кроме того, Бондарчук озвучил предложение по реализации решений, принятых в рамках Совета по кино в конце 2017 года. "Усилить поддержку продвижения российского кино через российских экспортный центр. Для этого просим рассмотреть возможность выделить поддержку международного продвижения российского кино за рубежом в размере 400 млн рублей в год с ежегодным увеличением относительно показателей эффективности KPI".

"Распределять всю эту сумму предлагается через российский экспортный центр как агента по распределению", - уточнил Бондарчук, заметив, что это может происходить на площадке Фонда кино.