Медведев готов рассмотреть предложение кинематографистов о возврате части затрат на съемки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев готов рассмотреть вопрос внедрения в России правил рибейта - возмещения части затрат организациям кинематографистов.

В ходе заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии председатель совета директоров АО "Киностудия "Ленфильм", кинорежиссер Федор Бондарчук обратил внимание на отсутствие в России рибейтов.

"Рибейт - это возврат части средств от потраченных здесь во время производства того или иного фильма. Это касается оказания услуг нашими компаниями", - сказал он, в качестве примера приведя съемки фильма "Последняя станция" о последних днях Льва Толстого, который снимается не в Ясной Поляне, а в европейской стране.

По словам Бондарчука, рибейты - это дополнительные инвестиции в страну.

Министр культуры Владимир Мединский в свою очередь заметил, что во многих европейских стран задействован налоговый механизм возмещения иностранным компаниям, снимающим кино на их территории, до 20% от затрат, в том числе речь идет о расходах на гостиницы, аренду павильонов и так далее.

"Мы в ручном режиме вместе с семью-восьмью губернаторами такую систему ввели на территориях, например, Калининградская область, Приморский край, Новгородская область. Но там же, конечно, и бюджеты маленькие", - сказал министр.

Медведев заметил, что необходимо просчитать вопрос дохода бюджета от внедрения такой системы.

"Надо это будет, действительно, проанализировать. Мы достаточно долго, например, подходили к установлению в нашей стране - все знают эту систему - систему tax free. Это, понятно, не о кино, но в принципе это тоже возврат (средств), и он делает привлекательными покупки на территории того или иного государства. В принципе то, что вы мне сейчас рассказываете, это то же самое, но касается более сложных процессов - процесса кинопроизводства. Давайте это обсудим", - подытожил премьер-министр.