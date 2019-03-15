"Мелодия" выпустила запись фортепианных концертов в исполнении Доренского

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Музыкальная фирма "Мелодия" выпустила запись фортепианных концертов XX века в исполнении пианиста Сергея Доренского, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

В пластинку вошли произведения американского композитора Сэмюэля Барбера, "Рапсодия на тему Паганини" Сергея Рахманинова и "Рапсодия в стиле блюз" Джорджа Гершвина. Запись доступна на CD-исках, а цифровое издание будет доступно в iTunes, Apple Music и на других площадках.

Народный артист России Денис Мацуев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что с нетерпением ждал выхода пластинки, поскольку в настоящее время искусство Доренского подзабыто в современной звукозаписывающей индустрии - пианист закончил выступать на большой сцене достаточно давно, сделав выбор в пользу преподавания. "Я прекрасно знаю записи Доренского "Рапсодии на тему Паганини" Рахманинова и "Рапсодию в стиле блюз" Гершвина, я по ним практически учился. Но концерт Сэмюэля Барбера для меня самого - абсолютное открытие", - добавил Мацуев.

По словам заслуженной артистки России Екатерины Мечетиной, которую также цитирует пресс-служба, диск представляет огромный интерес для меломанов, поскольку личность Доренского - не только пианиста-виртуоза и наследника значительных традиций русской фортепианной школы, но и педагога, создавшего мощную ветвь русского пианизма, - обладает необыкновенным магнетизмом и обаянием.

Сергей Доренский - профессор и декан фортепианного факультета Московской консерватории, председатель и член жюри престижных международных конкурсов, лауреат V Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Варшаве и Международного конкурса пианистов в Рио-де-Жанейро. Среди учеников Доренского такие известные пианисты, как Денис Мацуев, Николай Луганский, Екатерина Мечетина и Вадим Руденко.