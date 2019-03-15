Фонд кино сможет распределять субсидии на продвижение российских лент за рубежом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует передать Фонду кино функции определения получателей госсубсидии на продвижение российского кино за рубежом. Об этом в пятницу сообщил министр культуры Владимир Мединский на правительством совете по развитию кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Сейчас мы в рамках министерства культуры исторически выделяем небольшое финансирование на это, - сказал он. - Мы готовы в рамках наших собственных лимитов существенно это финансирование увеличить. Мы предлагаем эти деньги передать Фонду кино, который более свободен как оператор. Фонд будет проводить открытые конкурсы на поддержку".

По словам Мединского, это позволит выходить на внешние рынки и поддерживать выход на внешние рынки отечественных кинопродюсеров.

Он уточнил, что речь идет о средствах на оплату стендов на крупнейших рынках, оплату дубляжа на иностранные языки, оплату определенных рекламных акций за рубежом.

О фонде

Фонд кино создан в 1995 году, основные его цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация отечественных кинофильмов в России и за рубежом.

В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую версию устава фонда, согласно которой вводится еще один орган управления - совет фонда, а также ограничивается срок полномочий руководителей организации. Отдельные полномочия учредителя организации, которым является правительство России, исполняет Минкультуры.