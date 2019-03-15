Мединский предложил предоставить приоритет кино России на майские праздники и 4 ноября

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российскому кино следует отдавать приоритет в репертуаре кинотеатров в праздничные даты в мае и 4 ноября. Об этом в пятницу заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на правительственном совете по развитию кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Традиционно мощным заделом на предстоящий киногод у нас становятся зимние каникулы, у нас нет ограничения по зарубежному кино на зимние каникулы. Мы правильно формируем репертуар совместно с нашими дистрибьюторами, - сказал он. - Я уверен, что надо также расставить приоритет на два временных промежутка - это праздники вокруг 9 мая и праздничные и школьные каникулы вокруг 4 ноября", - сказал Мединский, добавив, что надо делать упор на продвижение и показ российского кино в эти дни.