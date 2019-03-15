Мединский предложил расширить меры господдержки для открытия новых кинозалов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Проект постановления о господдержке по открытию новых кинозалов на территории РФ будет внесен в правительство в ближайшее время, сообщил в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский на правительственном совете по развитию кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Нужно больше кинотеатров. Мы предлагаем расширить правила господдержки по открытию новых кинозалов, соответствующий проект постановления вносят на днях в правительство", - сказал Мединский.

По словам министра, это необходимо, чтобы создать условия для роста киноиндустрии внутри страны.

"Наша киноиндустрия находится на пределе своего развития внутри страны. Мы достигли 30%, я уверен, это потолок. Чтобы этот потолок преодолеть, надо решить еще несколько проблем, а именно - где показывать кино. Кинотеатров у нас мало, совсем мало - всего 5,3 тыс. современных кинозалов с учетом кинозалов в малых городах", - заметил он.

По словам главы Минкультуры, посетители кинотеатров говорят о серьезном улучшении качества российского кино. "По данным проведенных исследований, почти 70% посетителей кинотеатров отмечают ежегодное улучшение качества российского кино. За рубежом за последние три года мы наблюдаем трехкратный рост сборов российского кино", - сказал министр.

Мединский также обратился к Минэкономразвития и Министерству финансов РФ с предложением ввести льготный налоговый режим для кинотеатров. "Кинопоказ - это не совсем бизнес, это социальная и культурная функция, - пояснил он. - Кинотеатры Китая почти освобождены от налогов, и работающие в кинотеатрах платят льготные налоги. Давайте подумаем, что это особые учреждения, и должны быть льготные налоговые режимы".