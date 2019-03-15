Виторган надеется превратить спектакль-фантасмагорию "В городе Лжедмитрове" в сериал

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Максим Виторган и участники группы "Несчастный случай" 20 марта представят в московском ДК им. Зуева спектакль-фантасмагорию "В городе Лжедмитрове". Не все задумки команды удалось вместить в сценический формат, постановка могла бы найти продолжение в виде сериала, сообщил в пятницу ТАСС режиссер.

"Придумок было такое количество, что большая часть из них не вошла в спектакль. Мы ждем приглашения <...> на сериал", - отметил Виторган.

Антон из Лжедмитрова

Идея спектакля принадлежит лидеру "Несчастного случая" Алексею Кортневу. В центре сюжета - история об Антоне, который, не добившись больших успехов на столичной музыкальной сцене, возвращается в родной город Лжедмитров 25 лет спустя. Закрытый наукоград живет по своим правилам: ни въехать, ни выехать из него "невозможно физически и запрещено законодательно", как это удалось Антону - он и сам уже не помнит. Герой возвращается по приглашению мэрии на родину, чтобы выступить на Дне города, который по традиции совпадает с Днем выборов старого нового Мэра.

"Я изначально придумывал Антона как героя, которого сыграю сам, - поделился Кортнев с ТАСС. - Его глазами мы смотрим на всю эту фантасмагорию, на этот удивительный город Лжедмитров, наполненный очень странными персонажами. <...> В центре спектакля - трансформация Антона. Он меняет от равнодушного и слабого к сильному, в нем просыпается душа".

В процессе работы над постановкой сценарий претерпел серьезные изменения. "Когда-то мы целой компанией стали придумывать этот проект, но из-за того, что было слишком много креативных центров, Леша Кортнев стал сходить от нас с ума, получалось "лебедь, рак и щука", - вспомнил Виторган. - В какой-то момент я устранился из проекта, они написали пьесу и позвонили мне с предложением выступить режиссером, я прочитал ее, не очень понял, что с ней делать, и предложил переписать. Драматургические изменения получились очень серьезными, а многое из того, что касается законов, терминологии, языка, каких-то еще особенностей жителей Лжедмитрова, сохранилось".

Создатели отказались от определения жанра постановки как мюзикл. "Это не мюзикл, это драматический спектакль, в котором есть песни", - пояснил Виторган. "Мы определили его жанр как фантасмагорию любви и ненависти в городе мутантов", - добавил Кортнев.

"После публичной читки пьесы многие произносили три имени: Стругацкие, Салтыков-Щедрин и Горин. Там, безусловно, есть переклички с произведениями этих людей", - заметил Виторган.

Музыканты в драматических ролях

"В городе Лжедмитрове" станет дебютом на драматической сцене для музыкантов "Несчастного случая". "Если поначалу были какие-то опасения, что, может быть, придется их прикрывать какими-то постановочными средствами, то сейчас стало понятно, что эти опасения были напрасными. Ребята разыгрались и сейчас достойно существуют в драме", - заметил Кортнев, в багаже которого немало работ в театре и кино.

"Конечно, это требовало специфического подхода, и я даже разработал стратегию репетиций с ними, и мне кажется, она дала свои плоды, - признался Виторган. - Музыкант и артист - совершенно разные профессии. При этом ребята очень хотели, а когда человек очень хочет, это может стать краеугольным камнем".

На время подготовки "В городе Лжедмитрове" - с конца декабря - группе пришлось практически отказаться от концертной деятельности. Зато, помимо самой постановки, результатом работы станет альбом песен из спектакля. "Причем в этот альбом войдут четыре или пять вещей, которые мы написали для спектакля, но которые в него не вошли. Так что будут интересные для публики бонусы", - уточнил Кортнев.

В постановке также задействованы профессиональные актеры: Сергей Белоголовцев, Наталья Вдовина, Кристина Бабушкина, Ирина Котельникова. Первый исполнит роль Мэра загадочного Лжедмитрова. "Мы с ним этот проект и начинали, и придумывали вместе, - уточнил Кортнев. - Пригласить Максима в качестве постановщика также было нашим совместным и очень точным решением".

После премьерных показов 20 и 21 марта спектакль можно будет увидеть также 3, 4, 15 и 16 апреля.