Делегация артистов Ямала прибыла на гастроли в КНДР

ПХЕНЬЯН, 15 марта. /ТАСС/. Делегация из России, в состав которой входят 22 артиста Ямало-Ненецкого автономного округа, прибыла в пятницу в столицу КНДР на гастроли, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. В пхеньянском международном аэропорту Сунан россиян встретили сотрудники посольства РФ в Пхеньяне, а также представитель Министерства культуры КНДР.

В ближайшие несколько дней на концертах в Пхеньяне выступят губернаторский национальный ансамбль танца "Сыра'сэв" ("Снежинка") и губернаторский ансамбль национальной песни "Сёётэй Ямал" ("Поющий Ямал"). Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС художественный руководитель "Сыра'сэв", заслуженный артист Кубани Павел Субботин, для зрителей из КНДР художественные коллективы Ямала приготовили специальную программу.

"В Пхеньяне мы будем представлять не только Ямал, но и нашу страну в целом, поэтому в концертной программе мы решили охватить всю Россию, - отметил Субботин. - В нашем выступлении будут не только танцы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, но и, например, казачья песня "Ой, ты степь широкая", а также вокально-танцевальная композиция "Калинка".

Выступления российских исполнителей в Пхеньяне приурочены к 70-летию подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР. 17 марта артисты примут участие в официальной церемонии по случаю этой памятной даты в пхеньянском дипломатическом клубе "Тэдонган", которая организована посольством России в КНДР совместно с коллегами из внешнеполитического ведомства народной республики. 19 и 20 марта состоятся концерты в пхеньянском художественном театре "Пхонва", которые будут бесплатными для жителей столицы КНДР.

Соглашение о сотрудничестве между КНДР и СССР было подписано 17 марта 1949 года в ходе первого официального визита в Москву основателя народной республики Ким Ир Сена. Это соглашение стало первым двусторонним документом, заложившим основу отношений дружбы двух стран.