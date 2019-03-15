Около 700 человек приняли участие в карнавальном спуске в честь Чебурашки и крокодила Гены

КРАСНОДАР, 15 марта /ТАСС/. Около 700 человек в карнавальных костюмах приняли участие в популярном высокогорном фестивале BoogelWoogel в Сочи, посвященному юбилярам кинокомпании "Союзмультфильм" Чебурашке и Крокодилу Гене. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль является традиционным, он проводится на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 2016 года. В рамках фестиваля проводятся спуски в купальниках на лыжах и сноубордах на установку Рекорда Гиннеса. В 2018 году фестиваль собрал свыше 25000 гостей. Спуск в карнавальных костюмах на лыжах и сноубордах, входящий в программу фестиваля и состоявшийся 15 марта, является одним из главных событий мероприятия.

"627 человек в карнавальных костюмах спустились на лыжах и сноубордах на BoogelWoogel в Сочи. Символами этого события стали юбиляры Кинокомпании "Союзмультфильм" Чебурашка и Крокодил Гена", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что жюри, в которое вошли Крокодил Гена, Чебурашка и представители киностудии "Союзмультфильм", определили победителей в номинациях за лучшие карнавальные костюмы.

"В 2019 году мультипликационным Чебурашке и Крокодилу Гене исполняется 50 лет - в 1969 году вышел первый мультфильм о знаменитых героях - "Крокодил Гена". И это действительно удивительный феномен - о приключениях этих героев было снято всего четыре мультфильма, однако за прошедшие десятки лет они стали настоящими героями народного фольклора. Участие Чебурашки и Гены в таком модном и ярком мероприятии, как карнавал BoogelWoogel - наиболее выразительное подтверждение их актуальности", - приводит пресс-служба слова PR директора киностудии "Союзмультфильм" Анны Усачевой.