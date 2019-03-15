Мединский рассчитывает на увеличение поддержки кино на 3 млрд рублей в 2021 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рассчитывает на увеличение государственной поддержки для отечественного кинопроизводства на 3 млрд рублей в 2021 году, сообщил в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский на правительственном совете по развитию кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Владимир Владимирович Путин дал недавно поручение прямое - начиная с этого года увеличивать на 1 млрд рублей ежегодно размер бюджетной субсидии на поддержку отечественной кинематографии с особым упором на детское и мультипликационное кино, - сказал Мединский. - Мы трактуем это поручение как 1 млрд в 2019 году, 2 млрд в 2020 году, 3 млрд в 2021 году и так далее".

"Такая трактовка имеет право на существование", - ответил Медведев.

Мединский подчеркнул, что сейчас государственная поддержка российского кино ежегодно составляет 6-6,5 млрд рублей. "Эта цифра не меняется с 2011 года, и она подвержена инфляционным процессам", - отметил он.

При этом министр добавил, что производство фильмов, особенно качественного кино, которое выходит на зарубежные рынки, дорожает.