Музей обороны Севастополя преобразован в заповедник

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Музей обороны Севастополя получил статус музея-заповедника. Соответствующий приказ и изменения в устав подписал министр культуры России Владимир Мединский, сообщили в пятницу ТАСС в Минкультуры.

"Министр культуры Владимир Мединский подписал приказ о преобразовании Музея обороны Севастополя в музей-заповедник. Также приказом утверждена новая редакция устава учреждения и утверждены полное и короткое наименования учреждения ("Севастопольский военно-исторический музей-заповедник" и "Музей обороны Севастополя")", - говорится в сообщении.

Как отметил директор Севастопольского музея-заповедника Николай Мусиенко, это решение открывает большие возможности для лучшего сохранения экспонатов и развития сотрудничества с другими площадками. "Это усиливает обеспечение сохранности памятников истории и культуры, расположенных на территории музея, позволяет продолжать создавать на основе учреждения головной музейный героико-патриотический центр, который активно сотрудничает с общественными молодежными и ветеранскими организациями Севастополя, военно-историческим обществом, позволяет совершенствовать музейно-туристическую инфраструктуру и развивать событийный туризм", - приводятся в сообщении слова Мусиенко.

Он отметил, что "правовой статус заповедника предусматривает особые режимы сохранения и использования включенных в него территорий и объектов, и придание музею такого статуса позволяет в полной мере осуществлять дальнейшее его становление в качестве особо ценного объекта культурного наследия народов РФ".

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя был создан 6 августа 1960 года. После распада Советского Союза музей перешел под юрисдикцию Украины. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией музей был передан в федеральную собственность.

В состав музея входят три мемориальных комплекса ("Исторический бульвар", "Сапун-гора", "Малахов курган"), культурно-выставочный центр, Владимирский собор - усыпальница выдающихся адмиралов, Дом-музей севастопольского подполья. Общая площадь всей территории музейных объектов - 39,5 га. Общая экспозиционная площадь составляет 22 тыс. кв. м, фондовая коллекция музея по состоянию на 1 января составила свыше 200 тыс. предметов.