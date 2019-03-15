Мединский заявил, что Россия не сможет создать аналог Netflix, пока не победит пиратов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия должна решить проблему пиратского контента, иначе не сможет создать свои аналоги таких сервисов, как Netflix и HBO. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский в пятницу на правительственном совете по развитию кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Надо побороть преступность в киноделе, под преступностью я подразумеваю кражу частной собственности, кражу фильмов в интернете и организованный сбыт ее на воровских площадках, которые из себя представляют пиратские сайты. Причем это все сдабривается рекламой онлайн-казино, то есть одни воры спонсируют других воров. Мы так Netflix свой не создадим, и HBO не создадим", - сказал Мединский.

По его словам, значение борьбы с пиратством выходит на первое место, так как зрители все больше будут смотреть кино на стриминговых сервисах, на больших интернет-платформах.

"Мы уже внесли один законопроект, о чем я говорил в среду. И сейчас мы надеемся, что по итогам поручений будем вносить дополнительные меры", - подчеркнул министр.

Предложения Минкультуры

Ранее на пресс-конференции в ТАСС глава министерства Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры подготовило предложения по изменениям законодательства в части борьбы с сайтами, распространяющими пиратский видеоконтент. В частности, предлагается обязать поисковые системы удалять ссылки на пиратские сайты по требованию правообладателя.

Минкультуры предлагает ввести перечень информации, которую владелец сайта обязан размещать о себе, например имя и фамилию, адрес, место нахождения, адрес электронной почты. Кроме того, предлагается сократить сроки принятия судебных решений по нарушениям в части соблюдения прав на контент в сети, а также позволить правообладателям обращаться к провайдеру напрямую с заявлением об удалении незаконного контента.

Ежегодный ущерб, наносимый отечественной киноотрасли пиратским контентом в интернете, составляет от 40 до 70 млрд рублей, заявил Мединский.