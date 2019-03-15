Мединский заявил, что за границей "боятся русского кино"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Зарубежные страны, в частности США и Украина, устанавливают ограничения на показы российских фильмов, потому что они продвигают национальные ценности. Такое мнение в пятницу высказал министр культуры РФ Владимир Мединский на правительственном совете по развитию кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

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Мединский отметил, что в некоторых странах запретили фильм "Движение вверх", кроме того, ленту "сильно ограничили в США", а МИД Украины требовал снять фильм с показа. "Они боятся нашего кино, они ощущают эту силу. Надо [российское кино] двигать за рубеж. Мы едины с представителями киноотрасли", - сказал министр.

Он добавил, что показ российского кино за рубежом - это "продвижение наших ценностей, наших представлений о добре и зле". Также министр назвал кино "жесткой силой".

Фильм "Движение вверх", вышедший на экраны 28 декабря 2017 года, собрал в прокате более 3 млрд рублей. Экшн-драма рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене.